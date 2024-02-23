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Камельзон: Калинская может показать ещё более высокие результаты

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон уверен, что Анна Калинская обладает большим потенциалом и будет ещё обязательно прогрессировать.
Камельзон: Калинская может показать ещё более высокие результаты
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Калинская может показать ещё более высокие результаты. Анна очень мобильная и с продуманной игрой. Я доволен результатом её игры с Игой Свёнтек», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».

25-летняя теннисистка из России обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4. 

Следующей соперницей Калинской станет итальянка Ясмине Паолини.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов оформил выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.



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