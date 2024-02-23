Хачанов обыграл Попырина и вышел в финал турнира в Дохе
- Gettyimages.ru
- © Phil Walter
27-летний теннисист из России обыграл в матче 1/2 финала Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (14:12), 6:2. Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи между французом Гаэлем Монфисом и чехом Якубом Меншиком.
Призовой фонд турнира составляет порядка $1.4 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.