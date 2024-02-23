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Хачанов обыграл Попырина и вышел в финал турнира в Дохе

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Россиянин Карен Хачанов оформил выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
Хачанов обыграл Попырина и вышел в финал турнира в Дохе
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Walter

27-летний теннисист из России обыграл в матче 1/2 финала Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (14:12), 6:2. Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи между французом Гаэлем Монфисом и чехом Якубом Меншиком.

Призовой фонд турнира составляет порядка $1.4 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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