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Муравьёва и Семененко выступят на Кубке Первого канала

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Объявлен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Муравьёва и Семененко выступят на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

По результатам голосования СМИ право принять участие в турнире получили Мария Агаева, Матвей Ветлугин и пара Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала Ксению Гущину, Александра Самарина и Софью Леонтьеву — Даниила Горелкина.

С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о выборе программы на турнир «Кубок Первого канала».

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