Муравьёва и Семененко выступят на Кубке Первого канала

Объявлен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

По результатам голосования СМИ право принять участие в турнире получили Мария Агаева, Матвей Ветлугин и пара Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала Ксению Гущину, Александра Самарина и Софью Леонтьеву — Даниила Горелкина.

С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о выборе программы на турнир «Кубок Первого канала».