Тарасова: ситуация с Валиевой — это трагедия сезона

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой трагедией сезона.

«Ситуация, которая произошла с Камилой, это не то что разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение к Валиевой. Мы будем стараться поддерживать её и дальше во всех начинаниях. Если ей нужна моя поддержка, я всегда открыта», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой на предмет нарушения условий дисквалификации.