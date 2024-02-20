Директор по связям ЦСКА Брейдо: аренда Кругового невозможна по регламенту

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему невозможно взять в аренду Данилу Кругового из «Зенита».

«Диалог есть, но ни о чём бесплатном речи нет и быть не может, разумеется. Как и об аренде — она невозможна по регламенту. Тут можно говорить только о полноценном трансфере», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ.

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.