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Орлов — о Круговом: его уход мало что значит для «Зенита»

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.

«Какой смысл держать Кругового в «Зените-2»? По большому счёту уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь: он не являлся игроком основы. Вот неприход Тикнизяна — это да», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте нападающего Педро.

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