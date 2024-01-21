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В «Зените» считают, что Педро будет прогрессировать с каждым появлением на поле

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте нападающего Педро.

«Педро хорошо проявил себя в ряде эпизодов, даже с поправкой на силу соперников, забил хороший гол. Уверен, что он будет прогрессировать с каждым появлением на поле», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

21 января «Зенит» разгромил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче. Один из голов забил 17-летний Педро.

Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна.

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