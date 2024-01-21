В «Зените» считают, что Педро будет прогрессировать с каждым появлением на поле
«Педро хорошо проявил себя в ряде эпизодов, даже с поправкой на силу соперников, забил хороший гол. Уверен, что он будет прогрессировать с каждым появлением на поле», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
21 января «Зенит» разгромил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче. Один из голов забил 17-летний Педро.
Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.
Ранее сообщалось, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна.