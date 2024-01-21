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Metaratings: «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна

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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Как сообщает Metaratings.ru, клубы общались между собой по возможному переходу игрока в зимнее трансферное окно 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в €7 млн. 

Ранее сообщалось, что Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии.

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