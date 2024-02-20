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Канчельскис: Захаряну надо уже включаться, вечно ждать в Испании не будут

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об адаптации российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Испании.
Канчельскис: Захаряну надо уже включаться, вечно ждать в Испании не будут
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Вроде тренер доверяет ему. Человек просто в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 27 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее испанский журналист заявил, что сейчас Захарян разочаровывает.

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