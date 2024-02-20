Испанский журналист: сейчас Захарян разочаровывает
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«Захарян, конечно, не самое худшее подписание сезона в Примере. Но он за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает», — цитирует Патчо де ла Рики Sport24.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне Захарян провёл 27 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что довольны успехами Захаряна.