RT в Telegram
Подпишись

Испанский журналист: сейчас Захарян разочаровывает

Короткая ссылка
Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реал Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
Испанский журналист: сейчас Захарян разочаровывает
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Захарян, конечно, не самое худшее подписание сезона в Примере. Но он за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает», — цитирует Патчо де ла Рики Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 27 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что довольны успехами Захаряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить