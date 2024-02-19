В «Реал Сосьедад» сообщили, что довольны успехами Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал успехи российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.

«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днём, и клуб им доволен. Сейчас февраль, и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — цитирует Мундуате Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 27 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Мальорку» в Примере.