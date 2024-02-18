«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Мальорку» в Примере

«Реал Сосьедад» на выезде нанёс поражение «Мальорке» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Иберостар» завершилась со счётом 2:1 в пользу баскской команды.

В составе победителей мячи забили Такефуса Кубо (38-я минута), Микель Мерино (93-я). Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи. 20-летний хавбек сборной России не отметился результативными действиями.

У проигравших отличился Антонио Санчес (4-я). Команда с острова в Средиземном море после удаления в концовке первого тайме Антонио Раильо (45 + 4) доигрывала матч в меньшинстве.

«Реал Сосьедад» (40 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Мальорка» (23) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (62).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение, что болельщики не будут критиковать Захаряна.