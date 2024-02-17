Рианчо: болельщики не будут освистывать Захаряна, в Испании доверяют молодым

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение, что болельщики не будут критиковать полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Болельщики «Реал Сосьедад» не будут освистывать Захаряна за низкую результативность или плохую игру. Если игрок усердно работает на поле, он никогда не подвергнется негативной реакции со стороны трибун. В Испании доверяют молодым игрокам», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 26 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов.