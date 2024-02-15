Представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта. Какая у них суммарная стоимость? Безусловно, полный стадион, ни одного свободного места. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе парижан мячи забили Килиан Мбаппе (58-я) и Брэдли Баркола (70-я).
Захарян вышел на поле на 66-й минуте матча, заменив нападающего Андера Барренечеа. Россиянин результативными действиями не отличился.
Ответный матч пройдёт 5 марта.
Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о победе над «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.