RT в Telegram
Подпишись

Представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об участии своего клиента в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта. Какая у них суммарная стоимость? Безусловно, полный стадион, ни одного свободного места. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе парижан мячи забили Килиан Мбаппе (58-я) и Брэдли Баркола (70-я). 

Захарян вышел на поле на 66-й минуте матча, заменив нападающего Андера Барренечеа. Россиянин результативными действиями не отличился.

Ответный матч пройдёт 5 марта.

Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о победе над «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить