Представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об участии своего клиента в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта. Какая у них суммарная стоимость? Безусловно, полный стадион, ни одного свободного места. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе парижан мячи забили Килиан Мбаппе (58-я) и Брэдли Баркола (70-я).

Захарян вышел на поле на 66-й минуте матча, заменив нападающего Андера Барренечеа. Россиянин результативными действиями не отличился.

Ответный матч пройдёт 5 марта.

Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о победе над «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.