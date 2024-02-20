Лайшев назвал Валиеву одной из лучших фигуристок в истории

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать её на льду. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять», — цитирует Лайшева «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой на нарушение условий дисквалификации.