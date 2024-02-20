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Слюсаренко — об отсутствии любимчиков среди учеников: я занят тем, чтобы постоянно находить подход к каждому

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Ведущий российский специалист в парном катании Павел Слюсаренко ответил на вопрос, как ему удаётся не иметь любимчиков, работая с большим количеством пар.
Слюсаренко — об отсутствии любимчиков среди учеников: я занят тем, чтобы постоянно находить подход к каждому
  • РИА Новости

«Атлетов действительно много, поэтому я больше занят тем, чтобы постоянно находить подход к каждому. Меня часто спрашивают, что именно говорю ученикам в тот момент, когда стою у борта, а они — уже на льду. Если честно, даже вспомнить порой не могу. Всегда ориентируюсь на состояние спортсмена, когда он ко мне подъезжает», — заявил он RT.

Ранее Павел Слюсаренко высказал мнение о хореографе Николае Морозове.

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