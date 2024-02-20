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Слюсаренко считает Морозова выдающимся постановщиком

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Ведущий российский специалист в парном катании Павел Слюсаренко высказал мнение о хореографе Николае Морозове.
Слюсаренко считает Морозова выдающимся постановщиком
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Был Николай Морозов, которого считаю абсолютно выдающимся постановщиком. Я очень многое у него почерпнул. И ведь все эти специалисты, включая Сергея Плишкина (постановщик в группе Слюсаренко. — прим. RT), разные. Для Николая было важно максимально подстроиться под спортсмена. Он делал программу таким образом, чтобы она вышла прежде всего удобной. Сергей, напротив, любит «прогибать» фигуристов под своё видение. Это поначалу создаёт определённые проблемы, но спустя какое-то время люди начинают справляться с задачей», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Австрия предложила отменить квалификацию на ЧМ по фигурному катанию.

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