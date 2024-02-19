РИА Новости: Австрия предложила отменить квалификацию на ЧМ по фигурному катанию
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Возвращение в соревновательную программу квалификационного раунда повлечёт за собой дополнительные расходы на организацию и проведение соревнований, а для спортсменов — на проживание и необходимость менять билеты в случае неудачи в квалификации, сообщает источник РИА Новости.
Отмечается, что Австрия предложила сохранить текущий формат проведения соревнований, а Нидерланды — ввести дополнительный штраф за падение с элементов во время проката.
Ранее спортивный директор Игр Будущего Владислав Ершов высказался о возможном участии российской фигуристки Камилы Валиевой в турнире.