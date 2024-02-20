Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: Алина будет генеральным менеджером

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что российская фигуристка Алина Загитова будет генеральным менеджером собственной спортивной школы.

«Она же не тренер, она больше спортсмен. Алина будет неким таким, как в хоккее говорят, генеральным менеджером. Будет всё равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи», — сказал Леонов.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее Загитова рассказала, что провела самое лучшее 14 февраля в жизни.