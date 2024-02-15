Загитова: провела самое лучшее 14 февраля в жизни, потрясающие эмоции
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- © Alexey Belkin/Business Online
«Сегодня были потрясающие эмоции. Самое лучшее 14 февраля в моей жизни. Завтра уже в семь утра я вылетаю в Магнитогорск», — сказала Загитова в видео в социальных сетях.
14 февраля Загитова выступила на шоу «Влюблённые в фигурное катание» в Москве.
21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
Ранее Загитова рассказала о запуске собственного YouTube-шоу.