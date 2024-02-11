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Загитова сообщила о запуске собственного YouTube-шоу

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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о запуске собственного YouTube-шоу.
Загитова сообщила о запуске собственного YouTube-шоу
  • РИА Новости

«Скоро будет на ютубе моё шоу. «Постеры» будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но всё уже готово», — заявила Загитова в прямом эфире клубного ТВ ХК СКА.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала о неприятном инциденте перед выступлением на открытии ледового дворца «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

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