Загитова сообщила о запуске собственного YouTube-шоу

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о запуске собственного YouTube-шоу.

«Скоро будет на ютубе моё шоу. «Постеры» будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но всё уже готово», — заявила Загитова в прямом эфире клубного ТВ ХК СКА.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала о неприятном инциденте перед выступлением на открытии ледового дворца «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.