Загитовой пришлось менять программу перед выступлением на открытии «СКА Арены»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о неприятном инциденте перед выступлением на открытии ледового дворца «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, и тут мне организаторы говорят: «Нам нужно под другую музыку кататься». У меня была лирическая программа и вообще с другим костюмом. А тут — рок, у меня нет подходящей одежды, я в спортивках сегодня каталась», — рассказала Загитова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что за 40 минут переделывала программу и последнюю минуту выступления импровизировала.

Открытие «СКА Арены» состоялось 11 февраля. Стадион вмещает 21 500 зрителей.

21-летняя Алина является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

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