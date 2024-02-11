Загитовой пришлось менять программу перед выступлением на открытии «СКА Арены»
- РИА Новости
«Я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, и тут мне организаторы говорят: «Нам нужно под другую музыку кататься». У меня была лирическая программа и вообще с другим костюмом. А тут — рок, у меня нет подходящей одежды, я в спортивках сегодня каталась», — рассказала Загитова в своём Telegram-канале.
Она также отметила, что за 40 минут переделывала программу и последнюю минуту выступления импровизировала.
Открытие «СКА Арены» состоялось 11 февраля. Стадион вмещает 21 500 зрителей.
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