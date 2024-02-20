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Лыжник Легков заявил, что искренне поддерживает фигуристку Валиеву

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Лыжник Легков заявил, что искренне поддерживает фигуристку Валиеву
  • РИА Новости

«Я в эту тему не до конца погружён, зачем мне об этом говорить. Лучше спрашивайте советы у ее приближённых. Я её искренне поддерживаю», — приводит слова Легкова РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в её шоу.

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