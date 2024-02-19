ЦСКА отдал Кучаева в аренду «Пари НН»
- РИА Новости
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«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всём договорились. Кучаев — игрок «Пари НН», — цитирует Кучаева «Чемпионат».
Хавбек прилетит в Абу-Даби из Стамбула вечером 20 февраля и присоединится к нижегородской команде.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о будущем полузащитника Константина Кучаева.