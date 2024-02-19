ЦСКА отдал Кучаева в аренду «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешёл в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всём договорились. Кучаев — игрок «Пари НН», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

Хавбек прилетит в Абу-Даби из Стамбула вечером 20 февраля и присоединится к нижегородской команде.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о будущем полузащитника Константина Кучаева.