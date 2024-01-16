Чанов: ЦСКА надо хорошо подумать, прежде чем отпускать Кучаева
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«Парень талантливый. Это решение тренерского штаба, в первую очередь, но многое также будет зависеть от приобретений ЦСКА. По игровым качествам Кучаев нужен команде. Клубу надо крепко подумать, прежде чем отпускать его», — цитирует Чанова «Матч ТВ».
В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее фигуристка Радионова заявила, что смотрит все матчи с участием её мужа Кучаева.