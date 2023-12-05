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Фигуристка Радионова — о Кучаеве: смотрю каждый матч, где играет Костя

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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова высказалась о поддержке своего мужа полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

«Смотрю каждый матч, где играет Костя. После футбола мы можем обсудить игру, если он захочет. Я разобралась в правилах, знаю игроков РПЛ. Когда муж дома, в телевизоре всегда футбол. Когда Костя играет, прихожу на стадион и болею за него. Я постоянный посетитель «ВЭБ Арены», — цитирует Радионову «Матч ТВ».

Напомним, что Кучаев и Радионова находились в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях — игрок написал первым и предложил встретиться. Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан). 5 июня пара сыграла свадьбу.

Ранее агент Кучаева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.

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