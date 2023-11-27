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Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА

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Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах по новому контракту с армейским клубом.
Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Начались ли переговоры о новом контракте с ЦСКА? Обсуждение началось довольно давно, пока больше добавить нечего», — приводит слова Клюева Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение касательно защиты армейского клуба в текущем сезоне.

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