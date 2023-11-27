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Пономарёв: защитники ЦСКА позволяют себе вольности

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение касательно защиты армейского клуба в текущем сезоне.
Пономарёв: защитники ЦСКА позволяют себе вольности
  • РИА Новости

«Футболисты должны уметь распределять свои силы на два тайма. Если они не способны это сделать, случается провал, как сейчас у ЦСКА. Зачем защитники лезут в атаку, если им положено обороняться и сохранять счёт? А потом не хватает сил. А когда их уже нет, техника и тактическая расстановка уходят на второй план», — заявил Пономарёв RT.

Он также раскритиковал игру Келлвена.

«Защитники ЦСКА позволяют себе вольности в обороне, потому их частенько обыгрывают, особенно Келлвена, который постоянно теряет свою зону. Мне просто не нравится его игра, он позволяет соперникам делать всё. Бразилец любит подключаться к атакам, хотя не обладает для этого физическими возможностями», — добавил ветеран армейцев.

Ранее Пономарёв поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Ростовом».

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