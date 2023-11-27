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Пономарёв: «Ростову» сложно будет что-то противопоставить ЦСКА в Кубке России

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Ростовом».
Пономарёв: «Ростову» сложно будет что-то противопоставить ЦСКА в Кубке России
  • РИА Новости

«У меня остались смешанные чувства после матча ЦСКА и «Динамо» в РПЛ. Во втором тайме армейцы заметно сдали физически, и бело-голубые сумели их дожать ближе к финальному свистку. Игра же «Ростова» с «Нижним Новгородом» меня не впечатлила, ничего интересного.

Думаю, южанам сложно будет что-то противопоставить красно-синим, тем более у москвичей окажется совершенно иной настрой. Жду их победы. Два мяча должны забить точно, оборона ростовчан сейчас не самая надёжная, они не зря находятся так низко в турнирной таблице РПЛ», — заявил Пономарёв RT.

Ранее Пономарёв подвёл итоги выступлению армейской команды в первой половине сезона-2023/24.

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