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Пономарёв считает, что ЦСКА продолжает претендовать на призовое место РПЛ

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв подвёл итоги выступлению армейской команды в первой половине сезона-2023/24.

«В течение сезона клуб много кого потерял. Но всё равно, я считаю, что команда держится на плаву. Мне кажется, что ЦСКА продолжает претендовать на призовое место», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В 16-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» со счётом 2:3. Армейская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Бело-голубые — на третьей позиции (28).

Ранее Александр Гришин заявил, что поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ.

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