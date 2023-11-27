Пономарёв считает, что ЦСКА продолжает претендовать на призовое место РПЛ
«В течение сезона клуб много кого потерял. Но всё равно, я считаю, что команда держится на плаву. Мне кажется, что ЦСКА продолжает претендовать на призовое место», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
В 16-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» со счётом 2:3. Армейская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Бело-голубые — на третьей позиции (28).
Ранее Александр Гришин заявил, что поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ.