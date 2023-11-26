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Гришин: поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об участии армейцев в чемпионской гонке после их поражения в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо».
Гришин: поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Вспомните, у нас уже был случай, когда мы сумели стать чемпионами по итогам сезона, после десяти побед подряд, тогда команда находилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Футбол этим и интересен, что в нём бывает всё. Надо достойно провести игру с «Краснодаром», который сегодня оступился, и не отпустить далеко конкурентов. А ещё произвести усиление в зимнее трансферное окно», — заявил он RT.

Ранее Александр Тарханов заявил, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА. 

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