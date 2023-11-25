Тарханов считает, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал исход матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Динамо».

«В игре было очень много хороших моментов как с одной, так и с другой стороны. Я думаю, что «Динамо» чуть-чуть повезло, потому что ЦСКА играл не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, особенно в первом тайме. После перерыва «Динамо» чуть прибавило, стало играть в одного нападающего, добавило полузащитника, и здесь было заметно преимущество бело-голубых. По справедливости игра должна была завершиться ничьей, но в футболе справедливости нет. Кто забивает, тот и выигрывает», — сказал Тарханов RT.

Ранее Игорь Дивеев прокомментировал поражение ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ от «Динамо».