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Тарханов считает, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал исход матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Динамо».
Тарханов считает, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В игре было очень много хороших моментов как с одной, так и с другой стороны. Я думаю, что «Динамо» чуть-чуть повезло, потому что ЦСКА играл не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, особенно в первом тайме. После перерыва «Динамо» чуть прибавило, стало играть в одного нападающего, добавило полузащитника, и здесь было заметно преимущество бело-голубых. По справедливости игра должна была завершиться ничьей, но в футболе справедливости нет. Кто забивает, тот и выигрывает», — сказал Тарханов RT.

Ранее Игорь Дивеев прокомментировал поражение ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ от «Динамо».

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