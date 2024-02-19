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«Металлург» победил «Ак Барс» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» победил «Ак Барс» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Александр Петунин (девятая минута) и Роман Канцеров (56-я). У казанцев шайбу забросил Райли Барбер (50-я).

Защитник магнитогорской команды Денис Зернов провёл свой 500-й матч в КХЛ.

«Металлург» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занимает на Востоке четвёртую строчку с 80 очками.

Ранее именная звезда нападающего Даниса Зарипова появилась на Аллее славы «Металлурга».

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