«Металлург» заложил звезду Зарипова на Аллее славы клуба

Именная звезда нападающего Даниса Зарипова появилась на Аллее славы «Металлурга».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, а также с 2017-го, трижды став обладателем Кубка Гагарина. Также дважды форвард выигрывал трофей с магнитогорским «Металлургом». Кроме того, он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России. В системе казанского клуба вывели из обращения 25-й номер.

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