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Пыленков, Билялов и Барулин названы лучшими игроками недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.
Пыленков, Билялов и Барулин названы лучшими игроками недели в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков из московского «Динамо», набравший 4 (1 + 3) очка в трёх матчах.

Лучшим вратарём назван Тимур Билялов из «Ак Барса». Вместе с командой он одержал две победы в двух матчах.

Лучшим нападающим стал Владислав Барулин («Амур»), набравший 7 (3 + 4) очков за четыре матча.

Лучший новичок — нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников.

Ранее сообщалось, что Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе.

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