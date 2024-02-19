Пыленков, Билялов и Барулин названы лучшими игроками недели в КХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим защитником признан Даниил Пыленков из московского «Динамо», набравший 4 (1 + 3) очка в трёх матчах.
Лучшим вратарём назван Тимур Билялов из «Ак Барса». Вместе с командой он одержал две победы в двух матчах.
Лучшим нападающим стал Владислав Барулин («Амур»), набравший 7 (3 + 4) очков за четыре матча.
Лучший новичок — нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников.
Ранее сообщалось, что Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе.