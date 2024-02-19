Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на открытом воздухе и попал в топ-3 самых посещаемых в истории лиги.

«Наверное, нам тоже стоило бы провести нечто подобное. В плей-офф, скорее всего, нет, но вот «Зимнюю классику» — почему нет? Это весьма интересно и даёт немного другие эмоции. Может ли и у нас, в России, собраться не меньшее количество болельщиков на такой хоккейный матч? Это вполне реально, но смотря как всё будет организовано. Тому же СКА это под силу», — заявил Терещенко RT.

Напомним, что матч проходил на стадионе Национальной футбольной лиги (НФЛ) в штате Нью-Джерси и его посетили 79 690 зрителей.

Ранее Терещенко поделился мнением о Панарине.