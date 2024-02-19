RT в Telegram
Подпишись

Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на открытом воздухе и попал в топ-3 самых посещаемых в истории лиги.
Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе
  • РИА Новости

«Наверное, нам тоже стоило бы провести нечто подобное. В плей-офф, скорее всего, нет, но вот «Зимнюю классику» — почему нет? Это весьма интересно и даёт немного другие эмоции. Может ли и у нас, в России, собраться не меньшее количество болельщиков на такой хоккейный матч? Это вполне реально, но смотря как всё будет организовано. Тому же СКА это под силу», — заявил Терещенко RT.

Напомним, что матч проходил на стадионе Национальной футбольной лиги (НФЛ) в штате Нью-Джерси и его посетили 79 690 зрителей.

Ранее Терещенко поделился мнением о Панарине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить