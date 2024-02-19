Малыхин: Пётр Ян сейчас в лучшей форме, которую я видел

Боец смешанных единоборств (MMA), чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о форме Петра Яна.

«Я тебе скажу одну: когда он прилетел в Таиланд, увидел как Петр Ян зашел в клетку и не узнал его. Я думал, что это какой-то халк. Ручища, трапы. Помню те года, когда он был в кемпе, но сейчас — это другой Петр Ян. По настрою, как он работает, физически, заряд. У него проблема — последние дни перед боем. Если он что-то не поймает, не словит, то он победит. Это лучшая его форма, которую я видел!» — заявил Малыхин пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Бой Яна с китайцем Ядонгом Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта. Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее сообщалось, что Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом.