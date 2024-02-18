Фёдор Емельяненко не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор из-за подготовки к своему поединку
- РИА Новости
«Действительно не смотрел. Если у меня через четыре дня бой — что же я буду? Смотреть чужие бои — это тоже нервы. За четыре дня до своего боя, чтобы я смотрел... я за две недели не буду смотреть!» — цитирует Фёдора Емельяненко «СЭ».
В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова.