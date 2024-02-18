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Фёдор Емельяненко не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор из-за подготовки к своему поединку

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Российский боец ММА Фёдор Емельяненко объяснил, почему не смотрел поединок между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в рамках UFC.
Фёдор Емельяненко не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор из-за подготовки к своему поединку
  • РИА Новости

«Действительно не смотрел. Если у меня через четыре дня бой — что же я буду? Смотреть чужие бои — это тоже нервы. За четыре дня до своего боя, чтобы я смотрел... я за две недели не буду смотреть!» — цитирует Фёдора Емельяненко «СЭ».

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова.

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