Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова
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«Если бы у меня был выбор, то провёл бы реванш с Хабибом. Он самый большой трус в единоборствах», — написал Макгрегор в социальных сетях.
В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Ранее Макгрегор высказался о проваленном допинг-тесте чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.