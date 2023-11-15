Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести реванш с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Если бы у меня был выбор, то провёл бы реванш с Хабибом. Он самый большой трус в единоборствах», — написал Макгрегор в социальных сетях.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Ранее Макгрегор высказался о проваленном допинг-тесте чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.