Макгрегор — о проваленном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова: ни капли не удивился

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор высказался о проваленном допинг-тесте чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды — это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации.