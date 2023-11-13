RT в Telegram
Подпишись

Макгрегор — о проваленном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова: ни капли не удивился

Короткая ссылка
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор высказался о проваленном допинг-тесте чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.
Макгрегор — о проваленном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова: ни капли не удивился
  • Gettyimages.ru

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды — это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить