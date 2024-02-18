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Тарасова — об отсутствии Валиевой на Спартакиаде: и без неё всё нормально

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии фигуристок Софьи Муравьёвой и Камилы Валиевой на Спартакиаде.
Тарасова — об отсутствии Валиевой на Спартакиаде: и без неё всё нормально
  • РИА Новости

«Даже при условии отсутствия на Спартакиаде Камилы Валиевой и Софьи Муравьёвой уровень конкуренции турнира, на мой взгляд, не упал. И без них всё нормально. Однако, если бы они принимали участие в соревновании, нам было бы очень приятно смотреть», — цитирует Тарасову «Советский спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей Мией Бойко.

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