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Петросян — о лидерстве на Спартакиаде: я говорила себе, что всё получится

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Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Петросян — о лидерстве на Спартакиаде: я говорила себе, что всё получится
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«К счастью, я не сегодня на разминке собрала тройной аксель. Уже несколько дней, как я его восстановила. Я настраивалась и говорила себе, что всё получится. Я чувствовала, как зрители акцентно хлопали мне. Меня это подбадривало и поддерживало. Спасибо всем!

Несмотря на отрыв после короткой программы, я не буду облегчать контент в произвольной. Хочется выполнить свой максимум и завершить соревнования на хорошей ноте.

Я не считаю, что у меня на голове растёт корона за счёт результатов. Меня ещё не упрекнули, что я стала звездой», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы фигуристка получила от судей 86,29 балла.

На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 76,55. Третья — Ксения Синицина (75,75).

Ранее сообщалось, что фигурист Александр Самарин объявил о завершении карьеры.

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