Петросян — о лидерстве на Спартакиаде: я говорила себе, что всё получится
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«К счастью, я не сегодня на разминке собрала тройной аксель. Уже несколько дней, как я его восстановила. Я настраивалась и говорила себе, что всё получится. Я чувствовала, как зрители акцентно хлопали мне. Меня это подбадривало и поддерживало. Спасибо всем!
Несмотря на отрыв после короткой программы, я не буду облегчать контент в произвольной. Хочется выполнить свой максимум и завершить соревнования на хорошей ноте.
Я не считаю, что у меня на голове растёт корона за счёт результатов. Меня ещё не упрекнули, что я стала звездой», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
По итогам короткой программы фигуристка получила от судей 86,29 балла.
На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 76,55. Третья — Ксения Синицина (75,75).
Ранее сообщалось, что фигурист Александр Самарин объявил о завершении карьеры.