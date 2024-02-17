Большунов рассказал, что Спартакиада для него прошла на одном дыхании
«Спартакиада прошла на одном дыхании, все задачи выполнены. Погода была достаточно экстремальная. Я не то чтобы был уверен в финише, знал, что могу выиграть», — цитирует Большунова ТАСС.
17 февраля Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших.
Результат россиянина — 2:17.12,1.
Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием 0,4. Третий — Савелий Коростелёв (+0,7).
Таким образом, Большунов завоевал пятую золотую медаль на Спартакиаде.
Ранее Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.