Канада подаст апелляцию на перераспределение наград фигуристам на Олимпиаде

Руководство Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) продолжит добиваться вручения бронзовых медалей зимней Олимпиады 2022 года.

Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине.

Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее фигурист Марк Кондратюк отреагировал на заявление ISU по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.