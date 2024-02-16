Коган: ФФККР находится в постоянном контакте с Валиевой, её родителями, РУСАДА и юристами

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал ситуацию вокруг допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Могу вас заверить, что ФФККР находится в постоянном контакте и со спортсменкой, и с её мамой, и с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и с юристами, и со всеми профильными инстанциями, с которыми мы должны работать. Во главе угла стоит защита прав и интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки», — цитирует Когана РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Валиева сможет выступать в её шоу.