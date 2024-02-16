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Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к IIHF

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Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек высказался о письме игроков молодёжной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF).
Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к IIHF
  • AP
  • © Petr David Josek

«Игроки молодёжной сборной России по хоккею написали в адрес IIHF письмо с вопросом, почему они не могут участвовать в международных соревнованиях. Я надеюсь, что IIHF даст им и всем любителям хоккея чёткое объяснение», — написал Гашек в социальных сетях.

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.

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