Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к IIHF
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- © Petr David Josek
«Игроки молодёжной сборной России по хоккею написали в адрес IIHF письмо с вопросом, почему они не могут участвовать в международных соревнованиях. Я надеюсь, что IIHF даст им и всем любителям хоккея чёткое объяснение», — написал Гашек в социальных сетях.
15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.
Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.