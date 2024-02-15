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Васильев назвал позором защиту Валиевой в CAS

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о защите российской фигуристки Камилы Валиевой.
Васильев назвал позором защиту Валиевой в CAS
  • РИА Новости

«Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева — своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьёз навалиться и привлечь серьёзных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта», — цитирует Васильева ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее Авербух рассказал, что с удовольствием увидит олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в своих ледовых шоу.

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