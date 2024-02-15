Свищёв: юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию по делу Валиевой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал, что юристы готовятся к делу фигуристки Камилы Валиевой.

«У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, которые были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой. И сейчас юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS, который незаконно решил отстранить нашу спортсменку на четыре года», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее Авербух рассказал, что с удовольствием увидит олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в своих ледовых шоу.