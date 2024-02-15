Тюкавин считает, что Личка сделал футбол «Динамо» более атакующим
- РИА Новости
«Мы, конечно, думали об этом. Марцел изменил требования, команда сразу начала играть по-другому. Настроение стало более позитивным», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».
2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».
«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.