Тюкавин считает, что Личка сделал футбол «Динамо» более атакующим

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о тактике главного тренера Марцела Лички.

«Мы, конечно, думали об этом. Марцел изменил требования, команда сразу начала играть по-другому. Настроение стало более позитивным», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.