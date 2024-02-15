Нагорных: рад, что Тикнизян остался в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал решение защитника Наира Тикнизяна остаться в столичном клубе.

«Тикнизян мог этой зимой уйти из клуба. Я рад, что он остался и является игроком «Локомотива». Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не будем препятствовать переходу», — цитирует Нагорных Матч ТВ.

Напомним, что трансфер 24-летнего армянина в санкт-петербургский «Зенит» сорвался из-за разногласий по зарплате. По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, прокомментировал будущее своего клиента.